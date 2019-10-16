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Преступления Происшествия

Задержан подозреваемый в причинении смерти известному в Сызрани певцу Денису Малышеву

СЫЗРАНЬ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани возбуждено уголовное дело о гибели Дениса Малышева. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием установлено, что 29 сентября возле мужского монастыря в Сызрани 42-летний мужчина в ходе распития спиртных напитков нанес удар кирпичом по голове своему знакомому Малышеву, а затем поджег вещи, на которых он сидел. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученной травмы головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Как пояснили в СУ СК РФ по Самарской области, подозреваемый уже задержан, вину он признал. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Как пишут в местных СМИ, Денис Малышев обладал хорошим голосом и пел в ресторанах. Его многие в городе знали.

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