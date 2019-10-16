Ремонт ул. Победы продолжится в этом году с опережением графика

ООО "НПФ "XXI Век" приступило к комплексному ремонту участка ул. Победы от ул. Елизарова до ул. Ново-Вокзальной, который был запланирован на 2020 г., сообщает пресс-служба мэрии Самары. Работы ведутся в рамках исполнения контракта жизненного цикла.

В этом сезоне дорожные рабочие намереваются справиться с устройством полос уширения проезжей части, ее нового асфальтобетонного покрытия, остановочных "карманов", а также с ремонтом смотровых и дождеприемных колодцев. Кроме того, частично заменят бортовой камень - даже тот, который до ремонта был в удовлетворительном состоянии. Это связано с тем, что профиль дороги будет скорректирован и, следовательно, изменятся проектные высотно-уровневые отметки. В дальнейшем эта мера позволит предотвратить застой талых и сточных вод на участке. На участке появятся семь остановочных "карманов". А там, где есть трамвайные пути, приведут в порядок межрельсовое пространство.

В настоящее время приступили к работам на колодцах, идет монтаж плит перекрытия и опорных колец. Колодцы выставляют на проектную отметку перед устройством верхнего слоя дороги. Также уже расширяют проезжую часть.

"Контрактом предусмотрены четыре полосы уширения - в районе улиц Краснодонской, Воронежской, Калинина. Это значительно разгрузит транспортный поток. Если машинам нужно будет повернуть направо или налево, они будут занимать отдельную полосу и тем самым не создадут препятствий другим автомобилям, которые движутся в прямом направлении", - подчеркнул заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г.о. Самара "Дорожное хозяйство" Владимир Былинкин.

На предыдущем участке комплексного ремонта ул. Победы в границах пр. Кирова и ул. Елизарова (по первоначальному плану 2019 г.) работы практически завершены. Здесь заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтированы тротуары, газоны, бортовой камень. Действует новая схема организации дорожного движения - установлены новые светофоры, ограждения, устроены новые парковки. Готовность объекта - свыше 99%, осталось завершить монтаж дорожных знаков в районе остановочных "карманов".

В 2020 г. по нацпроекту улица Победы преобразится до места пересечения ее с ул. Гагарина.