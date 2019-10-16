16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ТРК "Мега Сити" горела напольная розетка Прокуратура начала проверку в связи с информацией о возгорании в самарском ТРК "Мега Сити" На пр. Карла Маркса при пожаре пострадал мужчина В торговом киоске в районе Крымской Площади ночью загорелся холодильник В Самаре 27 человек тушили дом на ул. Тухачевского

Пожары Происшествия

В ТРК "Мега Сити" горела напольная розетка

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 8
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду,16 октября, стало известно, что пожар в ТРК "Мега Сити", видеоролик с которым попал в Интернет, произошел 28 сентября 2019 г. около 19:00, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что факт происшествия был установлен во время проверки, которая проводится сейчас сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы по информации, размещенной о пожаре в сети Интернет.

Так же в ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в ТРК горела напольная розетка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3