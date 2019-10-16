В ТРК "Мега Сити" горела напольная розетка

В среду,16 октября, стало известно, что пожар в ТРК "Мега Сити", видеоролик с которым попал в Интернет, произошел 28 сентября 2019 г. около 19:00, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что факт происшествия был установлен во время проверки, которая проводится сейчас сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы по информации, размещенной о пожаре в сети Интернет.

Так же в ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в ТРК горела напольная розетка.