Житель Сызрани протащил на машине и ударил о забор полицейского в Ульяновске

В Ульяновской области завершено расследование дело 24-летнего парня, которого будут судить за ссадины и кровоподтеки, которые он оставил сотруднику полиции, пишет 73online.ru.

По информации издания, инцидент произошел 30 июля в Тереньге. Местный житель позвонил в полицию, сказал, что по домам ходят цыгане и они его обворовали. На место приехали двое сотрудников полиции. Один направился в дом к заявителю, второй – к машине цыган, стоявшей неподалеку. Представился, показал удостоверение.

Но водитель вдруг завел машину, нажал на газ и попытался скрыться. Полицейский схватился за руль, машина протащила его несколько метров и "стряхнула" об забор. Мужчина получил синяки и ссадины.

Водитель скрылся. Месяц он находился в розыске, но в итоге сдался сам. Это 24-летний житель Сызрани. Он объяснил, что испугался полицейского, поэтому решил уехать.

Сотрудники Железнодорожного межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР завершили расследование и передали материалы в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения их направят в суд.