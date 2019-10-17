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Преступления Происшествия

В Жигулевске возбудили дело на водителя, повторно севшего пьяным за руль

ЖИГУЛЕВСК. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске 34-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за езду в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время патрулирования сотрудники ДПС около одного из домов на ул. Комсомольской за нарушение ПДД остановили автомобиль Lada Priora. Во время общения с водителем правоохранители обнаружили внешние признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В ходе проверки личности водителя полицейские выяснили, что в августе 2019 г. мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Таким образом, задержанный совершил повторное нарушение ПДД, будучи подвергнутым административному наказанию.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Ведется предварительное расследование.

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