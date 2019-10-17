Осужден самарец, ограбивший и избивший до смерти мужчину в вагоне поезда

Железнодорожным районным судом вынесен приговор в отношении 49-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя, признанного виновным в разбое по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по ч. 4 ст. 111 УК РФ, об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что утром 12 октября 2018 г. в пассажирском вагоне на шестом пути Северного парка станции Самара было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалист. Следователями было возбуждено уголовное дело и организовано проведение неотложных следственных действий.

В ходе розыска подозреваемого были применены передовые технологии следствия и криминалистическая техника. В результате осмотра места убийства были взяты необходимые образцы, по которым назначен ряд криминалистических экспертиз, которые в последующем позволили изобличить нападавшего по "горячим следам".

В результате проведения следователями, криминалистами и полицейскими комплекса следственно-оперативных действий местонахождение подозреваемого было установлено.

Им оказался ранее судимый 49-летний местный житель, который проник в вагон, обнаружил спящего мужчину, похитил его ценности, а когда потерпевший проснулся и попытался оказать сопротивление, нанес ему несколько ударов железным прутом, после чего скрылся.

Железнодорожный районный суд города Самара признал подсудимого виновным в совершенных преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 9 месяцев, с отбыванием наказания в колонии особого режима.

"С целью недопущения повторения подобных случаев руководству железнодорожной организации и в отдел транспортной полиции направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении контроля за работой подчиненных", - подчеркнули в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.