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Преступления Происшествия

На кухне у жителя Приволжского района нашли взывчатку

ПРИВОЛЖЬЕ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий у 36-летнего ранее судимого жителя с. Бестужевка Приволжского района был обнаружен бездымный порох, общей массой 141 гр, который он хранил в металлической банке на кухне, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как пояснил правоохранителям подозреваемый, порох он нашел в августе 2018 г. в доме своего умершего родственника, забрал и хранил у себя до настоящего времени.

Полицейские изъяли порох и направили его на исследование. В ходе проведенной экспертизы было получено заключение о том, что изъятый бездымный порох является взрывчатым веществом метательного действия, который используется для снаряжения патронов охотничьих ружей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

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