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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральном нефтепроводе (МН) Красноармейск — Саратовский НПЗ, а также на головной перекачивающей станции ГПС "Тингута".

Ремонтные работы проводились на территориях Саратовской и Волгоградской областей.

В период 70-часовой остановки МН Красноармейск — Саратовский НПЗ специалисты центральной ремонтной службы Саратовского РНУ вырезали шесть дефектов на линейной части.

На ГПС "Тингута" бригада ЦРС Волгоградского РНУ произвела врезку вантуза в коллектор от железнодорожной сливной эстакады до резервуарного парка станции.

Плановые ремонтные работы выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга". Цель — поддержание высокой надежности функционирования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

В настоящее время объекты работают в штатном режиме.

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