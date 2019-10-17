Банк "Открытие" представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса

Банк "Открытие" совместно с Mail.ru Group, Московской школой управления Сколково и РАЭК замерили готовность малого и среднего бизнеса к цифровой экономике. Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

Было проведено масштабное исследование готовности предприятий МСБ Москвы и российских регионов к цифровой модели бизнеса. Основными барьерами на пути к цифровизации по оценкам предпринимателей являются незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат (21%) и бюджетные ограничения в компаниях на внедрение цифровых технологий (20%). В то же время предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса: на первый план выходят такие ее преимущества, как удобство контроля над процессами (34%) и увеличение скорости работы (33%).

Для оценки готовности бизнеса к цифровой экономике в рамках исследования был рассчитан Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (Business Digitization Index, BDI). Он интегрирует пять частных индексов:

Каналы передачи и хранения информации: данный индикатор показывает, используются ли в работе компании различные цифровые каналы передачи и хранения информации (облачные технологии, корпоративная почта, мессенджеры, системы автоматизации и т. д.)

Интеграция цифровых технологий: параметр измеряет уровень внедрения технологий в работу — искусственный интеллект, интернет вещей, 3D печать, использование онлайн-документов и т. д.

Использование интернета в продажах: показатель учитывает различные активности, которыми пользуются предприятия в интернет-каналах (наличие сайта, страницы в социальных сетях, использование каналов продвижения и т. д.)

Информационная безопасность: параметр измеряет готовность предпринимателей к потенциальным цифровым угрозам в процессе ведения бизнеса

Цифровое обучение: индикатор демонстрирует уровень готовности руководства компании обучать персонал в области цифровых технологий, а также наличие опыта проведения подобных курсов и тренингов

В сентябре 2019 года Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI) в среднем по стране составил 45 процентных пунктов из 100 возможных. Это свидетельствует о том, что сегодня малый и средний бизнес России недостаточно осведомлен о преимуществах внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем цифровизации компании. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса отличается у разных компаний: для ИП он составляет 42 пункта, для компаний-юридических лиц — 49 пунктов.

Каналы передачи данных и хранения информации

Каналом передачи и хранения информации с максимальным охватом предпринимателей является корпоративная почта: ей пользуются 48% предпринимателей. Также достаточно востребованы системы для автоматизации работы предприятия (43%).

"Согласно результатам проведенного исследования, среди всех способов хранения и передачи информации российские предприниматели больше всего довольны облачными решениями: уровень удовлетворенности составляет 94%. Уже сейчас облака являются вторым по популярности среди подобных способов: ими пользуется 46% российских представителей малого и среднего бизнеса. Мы видим, что уровень проникновения облачных решений высок уже сейчас, но есть и значительный потенциал для роста", — комментирует Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Интеграция цифровых технологий

Интернетом для ведения бизнеса пользуется подавляющее большинство компаний (92%). Среди различных цифровых технологий для ведения бизнеса наиболее востребованными являются мобильные приложения (50%), за ними следуют технологии интернета вещей (26%).

Документы для совместной работы используют около половины компаний: 6% пользуются только ими, 40% совмещают использование онлайн- и офлайн-документов.

Электронный документооборот используют три четверти компаний (73%), однако полностью перешли на него только 12%.

Использование интернета в продажах

Большинство компаний имеют свои сайты (54%). Размещение на онлайн-картах (Яндекс.Карты, 2GIS) является достаточно распространенной практикой: 87% компаний представлены на них. Страницы в социальных сетях имеют 43% российских компаний. В регионах наиболее популярен VK.com (80%, в среднем по России — 74%), в Москве — Instagram (79%, в среднем по России — 57%) и Facebook (66%, в среднем по России — 34%). Мессенджеры для работы с клиентами используют 79% компаний.

Наиболее часто используемыми каналами продвижения являются реклама в интернете (46%) и офлайн-каналы (37%).

Представители большинства компаний пока не готовы перевести взаимодействие с клиентами полностью в онлайн-формат. Так, 38% представителей бизнеса указали на то, что решать рабочие вопросы нужно только лично, 45% сказали о необходимости периодических встреч.

Информационная безопасность в компании

Утвержденная политика информационной безопасности есть у трети компаний (34%). Среди юридических лиц этот показатель выше и достигает 41%. Прописанная политика конфиденциальности есть у 45% компаний.

Четверть всех компаний (23%) не используют в своей работе инструментов обеспечения информационной безопасности (антивирусное ПО, межсетевые экраны, центры мониторинга сетевых атак). Антивирусные программы — наиболее популярный способ обеспечения информационной безопасности.

Цифровое обучение

В 28% компаний организовывалось обучение сотрудников использованию цифровых технологий. Более трети всех представителей компаний (39%) не видят необходимости в обучении сотрудников пользованию новыми инструментами и специализированными программами для бизнеса, каждый четвертый представитель (24%) считает, что курсы по пользованию цифровыми технологиями нужны всем сотрудникам.

Доля компаний, имеющих специалистов по работе с цифровыми технологиями, относительно невелика — 12% (интернет-маркетологи есть в 9% компаний, веб-аналитики — в 8%, веб-разработчики — в 7%).

Удаленная работа является достаточно популярной среди представителей МСП: у 4% компаний все сотрудники работают удаленно, у 40% удаленно работают некоторые сотрудники.

Заместитель Президента-Председателя Правления Банка "Открытие" Надия Черкасова отметила, что несмотря на обозначенные барьеры на пути к цифровизации, 92% предпринимателей считают, что цифровизация дает преимущества компании.

"Тот факт, что предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса и признают ее преимущества является хорошей тенденцией. Действительно, цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создает новые возможности и бизнес-модели. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса демонстрирует, что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. Банк "Открытие" предоставляет клиентам малого и среднего бизнеса широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности в эпоху цифровизации", — сказала Надия Черкасова.

"РАЭК неоднократно подчеркивала, что, в то время как крупный бизнес активно вовлечен в процессы цифровой трансформации, игроки малого и среднего бизнеса пока не до конца понимают, что именно значит для них цифровая экономика, какие кардинальные улучшения она может привнести в бизнес-процессы, а также не видят своего места в программе цифровизации экономики при участии государства. Довольно низкое значение индекса цифровизации, выявленное по результатам исследования, подтверждает эти выводы", — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По его словам, именно предприятия малого и среднего бизнеса формируют предпринимательскую экосистему, которая является базисом экономики страны. "Россия обладает значительным потенциалом для развития цифровой экономики: наличие развитой ИТ-инфраструктуры, сохраняющийся высокий уровень подготовки технологических кадров, постепенное упрощение процедур регистрации компаний и сдачи отчётности", — подытожил директор РАЭК.