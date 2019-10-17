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ВТБ и "Российская Гильдия Риэлторов" подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин и президент "Российской Гильдии Риэлторов" Арсен Унанян подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках документа стороны договорились развивать ипотечное кредитование, а также создавать оптимальные условия для участников рынка и потребителей услуг.

"Сотрудничество с "Российской Гильдией Риэлторов" носит стратегический характер. Это позволит нам найти новые возможности для дальнейшего развития ипотечного кредитования. В настоящее время порядка 75% рынка приходится на готовые квартиры, поэтому ВТБ активно работает в этом сегменте, уделяя повышенное внимание формированию отношений с риэлторами. Банку важно учитывать потребности заемщиков, именно поэтому мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит наиболее выгодные условия при оформлении ипотеки", - отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка ВТБ.

"Мы считаем сотрудничество с ВТБ важным для себя и для всего ипотечного рынка. Мы благодарны банку за те преференции, которые получают клиенты агентств недвижимости - членов РГР в регионах -  за поддержку наших профильных мероприятий, профессиональное отношение, а также за оперативную обратную связь. Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы намерены работать над совершенствованием рынка ипотечного кредитования", - отметил Арсен Унанян, президент "Российской Гильдии Риэлторов".

С начала 2019 года в ВТБ в рамках партнерских взаимоотношений с "Российской Гильдией Риэлторов" было проведено уже порядка трех тысяч сделок на сумму более 5,7 млрд рублей. В тройку лидеров вошли Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уральская палата недвижимости, а также Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов.

"Российская Гильдия Риэлторов" (РГР) - национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около 1200 компаний, в том числе 45 региональныx ассоциаций.

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