ПСБ вошел в Топ-3 российских банков по темпам увеличения кредитного портфеля в рознице

ПСБ вошел в тройку лидеров российского рынка по темпам кредитования розничных клиентов, следует из исследования аналитического агентства Frank Research Group. За 8 месяцев 2019 года портфель таких кредитов ПСБ увеличился на 43% до 141,4 млрд руб.

В своем обзоре Frank Research Group сравнило уровень капитала двадцати крупнейших розничных российских банков с динамикой их портфелей. При анализе аналитическое агентство учитывало запас капитала на 1 сентября 2019 года, изменение запаса капитала в период с 1 января по 1 сентября 2019 года и темпы роста портфеля розничных кредитов за 8 месяцев 2019 года.

На увеличение объема портфеля в банке ПСБ повлиял рост выдачи ипотечных кредитов и ссуд без обеспечения. ПСБ в течение 2019 года активно работал в сегменте предоставления всех видов кредитов. В целом выдача розничных кредитных средств за 8 месяцев 2019 года практически вдвое превысила результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период банк предоставил заемщикам втрое больше ипотечных кредитов. Выдача необеспеченных ссуд выросла на 27%.

"Наша задача — предложить клиенту выгодный и полезный продукт, в том числе и в розничном кредитовании, — отмечает руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев. — Темпы выдачи в 2019 году показывают, что нам это удается. Сейчас на рынке складываются благоприятные условия, мы уже несколько раз снижали ставки, чтобы сделать наши программы еще более привлекательными. В перспективе мы продолжим активную работу по всем направлениям, включая ипотеку как на первичном, так и вторичном рынке, необеспеченные ссуды и рефинансирование".

Промсвязьбанк активизировал розничное кредитование за счет ряда значимых инициатив по развитию продуктовой линейки, клиентских сегментов, новых каналов продаж, технологий и процессов. В банке запущена программа рефинансирования розничных кредитов на более выгодных условиях. ПСБ активно использует дистанционные каналы продаж, расширяя возможности удаленных сервисов, экономя время клиента на получение ссуды. На сайте ПСБ и в интернет-банке клиент может направить онлайн-заявку на потребительский кредит с получением предварительного решения в режиме online.