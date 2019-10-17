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Преступления Происшествия

Чиновника из Кинельской администрации подозревают в служебном подлоге

КИНЕЛЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 октября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Кинельский, подозреваемого в служебном подлоге, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2018 г. ныне подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, внес в официальные документы заведомо ложные сведения: изготовил фиктивные документы на земельные участки с присвоением кадастрового номера.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в областном следственном ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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