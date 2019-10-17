В Самаре прошло заседание общественного совета нового созыва

В четверг, 17 октября, в здании областного правительства при участии членов совета (представителей малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций) и активных жителей губернии и региональных властей прошло первое заседание общественного совета созыва 2019 года.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, министерству совместно с членами общественного совета нового созыва сегодня крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, двигаться к достижению всех намеченных целей, чтобы граждане и бизнес почувствовали реальные позитивные и практические результаты совместной работы.

В соответствии с положением об общественном совете, в рамках первого заседания был выбран председатель общественного совета. Им стал зампредседателя комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы Виктор Егоршин. Заместителем Егоршина назначен председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Хилов.

В рабочую повестку были внесены вопросы, связанные с мониторингом ключевых показателей нацпроектов и ходом их реализации.

Руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Лариса Названова рассказала членам совета о реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Особое внимание было уделено образовательным и акселерационным программам для представителей бизнеса, а также имущественной и финансовой поддержке.

Заместитель министра экономразвития Алексей Ильметов выступил с докладом о возможностях для предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе действует специализированная организация "Центр поддержки экспорта". Специалисты компании и компании-партнеры помогают составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы.

За три квартала 2019 года ЦПЭ оказал более 200 услуг для 170 предприятий. Благодаря этой деятельности более чем 40 самарских компаний уже заключили экспортные контракты.

Подводя итог заседания, члены совета вынесли ряд предложений по оптимизации работы над реализацией нацпроектов (например, более плотно подключать к работе муниципалитеты). Все предложения фиксировались сотрудниками минэкономразвития, выбраны ответственные лица для детальной проработки инициатив общественного совета.