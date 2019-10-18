Врач из Новокуйбышевска подозревается в получении взятки

Следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего одного из отделений ГБУЗ СО Волжская ЦРБ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 30 августа 2019 г. в ходе проведения мероприятия "оперативный эксперимент" подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, получил денежные средства в размере 15 тыс. руб. в качестве взятки за выдачу листа нетрудоспособности.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.