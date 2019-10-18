Работники Бугурусланского, Самарского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) приняли участие в экологических акциях и субботниках.

Представители Бугурусланского РНУ участвовали в экологическом мероприятии на территории парка "Бузулукский бор", где произрастает 49 видов деревьев, кустарников и более 600 видов трав. Они восстановили участок тропы, ведущей к реликтовым соснам, которые имеют статус "Памятника природы". Работники предприятия демонтировали старые поручни и доски, заменили их на новые, увеличенных размеров. По краю дорожки также были установлены бортики. Выполненные работы позволят повысить проходимость парка, а также сделать его посещение комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работники линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" Бугурусланского РНУ приняли участие в общегородском экологическом субботнике. Они убрали территорию улицы Горького в г. Бавлы (Республика Татарстан).

Пятьдесят работников Самарского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания приняли участие в субботнике по благоустройству, очистке и озеленению территории городского сквера "Наш дом" в г. о. Новокуйбышевск. Во время экологического субботника они собрали мусор, бытовые отходы и остатки растений, вскопали землю на клумбах, высадили деревья, вывезли четыре КАМАЗа мусора и листвы.

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" ежегодно участвуют в экологических акциях на территориях регионов, где проходят магистральные трубопроводы предприятия. Во многих случаях они сами являются инициаторами мероприятий, цель которых — пропаганда ответственного отношения к экологической обстановке и заботы об окружающей среде.