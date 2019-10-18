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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Вагит Алекперов обсудили перспективы совместной работы Самарской области и ЛУКОЙЛа

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 октября, в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым. Они обсудили развитие в регионе социального партнерства, а также перспективы совместной работы компании и регионального правительства при строительстве объектов социальной сферы.

"Мы обсуждали как совместные будущие проекты, так и развитие компании (в том числе розничного бизнеса) на территории Самарской области", - отметил Вагит Алекперов.

Самарскую область и нефтяную компанию связывают тесные партнерские отношения - 18 сентября этого года в Самаре было подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве. ПАО "ЛУКОЙЛ" намерено наращивать инвестиционную активность в Самарской области по поиску и разработке новых нефтегазовых месторождений.

Кроме того, часть средств компании всегда направляется на реализацию социальных проектов: реконструируются учреждения здравоохранения и культуры, благоустраиваются общественные пространства, возводятся спортивные объекты. Среди крупных проектов - физкультурно-оздоровительные комплексы "Победа" в селе Кошки, "Ника" в Большой Глушице, "Колос" в Челно-Вершинах. В текущем году компания финансирует строительство дополнительного здания для Самарского медико-технического лицея.

По окончании встречи Дмитрий Азаров по приглашению Вагита Алекперова принял участие в торжественной церемонии вручения премий "Импульс добра". Ее присуждают предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям госструктур и профильных ведомств, СМИ и вузам России за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.

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