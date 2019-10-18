Музей Lada пополнился гоночным родстером

В четверг, 17 октября, музей Lada в Тольятти пополнился уникальным гоночным родстером Lada Revolution, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Прототип спорткара передал в экспозицию сотрудник предприятия Лев Макаров. Он вместе с группой заводчан, увлекающихся автоспортом, отреставрировал автомобиль, который был первым в серии Lada Revolution и демонстрировался в 2003 г. на автосалонах в Москве и Франкфурте.

На церемонии передачи автомобиля президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поблагодарил реставраторов и отметил, что музей Lada является важным культурным и туристическим объектом: ежегодно его посещает около 20 тыс. человек, а всего за 43-летнюю историю музея в нем побывало более 1 млн гостей из разных уголков России и мира.

Lada Revolution вошла в обширную коллекцию, состоящую из 74 уникальных автомобилей Lada - концептуальных, спортивных и серийных машин, каждая из которых имеет свою историю.