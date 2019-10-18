Музей Lada пополнился гоночным родстером

В четверг, 17 октября, музей Lada в Тольятти пополнился уникальным гоночным родстером Lada Revolution, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Прототип спорткара передал в экспозицию сотрудник предприятия Лев Макаров. Он вместе с группой заводчан, увлекающихся автоспортом, отреставрировал автомобиль, который был первым в серии Lada Revolution и демонстрировался в 2003 г. на автосалонах в Москве и Франкфурте.
На церемонии передачи автомобиля президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поблагодарил реставраторов и отметил, что музей Lada является важным культурным и туристическим объектом: ежегодно его посещает около 20 тыс. человек, а всего за 43-летнюю историю музея в нем побывало более 1 млн гостей из разных уголков России и мира.
Lada Revolution вошла в обширную коллекцию, состоящую из 74 уникальных автомобилей Lada - концептуальных, спортивных и серийных машин, каждая из которых имеет свою историю.
Lada Revolution - среднемоторный заднеприводный родстер, кузов которого изготовлен из стального каркаса и панелей из алюминия и стеклопластика. В Lada Revolution применялся двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150-200 л.с. Прототип оснащался 6-ступенчатой КПП с секвентальным механизмом переключения передач. Lada Revolution при разгоне с места до 100 км/ч за 6,5 секунды была способна достигать максимальной скорости 260 км/ч. Первые соревнования состоялись в мае 2004 года. В дальнейшем Lada Revolution участвовали как в моносерии, так и в соревнованиях мирового уровня: в 2005 г. на гонках "HORN Gran Prix 1003 km" в Литве автомобиль, пилотируемый В.Харловым и В.Дудиным, победил в классе А1600 и занял второе место в абсолютном зачете.