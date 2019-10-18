В регионе создана единая информационная система по мониторингу реализации нацпроектов

В пятницу, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за реализацией национальных и федеральных проектов.

Группа создана при президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Совещание провел заместитель Председателя Правительства РФ Константин Чуйченко

На заседании его участники обсудили мониторинг реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, — причем как на федеральном, так и региональном уровнях.

"Работа по контролю показателей нацпроектов крайне важна, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Без контроля нельзя осуществлять управление нацпроектами. И на территории Самарской области мы этой задачей озаботились буквально с первых дней реализации нацпроектов".

Чтобы на постоянной основе контролировать исполнение задач и отслеживать достижение плановых значений по всем направлениям, осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие, регионам необходима единая информационная система. Для решения этой задачи по инициативе губернатора и при поддержке Федерального казначейства был создан собственный региональный программный комплекс.

С его помощью можно видеть общие итоги по всем региональным проектам, а также формировать различные детальные разрезы данных: по отдельному региональному проекту, по главным распорядителям бюджетных средств, администраторам проектов, а также переходить в детализацию и получать информацию по региональным проектам, отдельным мероприятиям, объектам и показателям.

"Наш программный продукт, который еще дорабатывается и дополняется модулями, уже сегодня эффективно работает, — отметил Дмитрий Азаров. — Благодаря этой системе мы имеем оперативную информацию о ходе исполнения того или иного проекта, строительстве какого-либо объекта, укомплектовании оборудованием школ, больниц и многое другое. Это позволяет осуществлять четкое управление проектами".

В этой системе представлена отчетность абсолютно по всем направлениям: в разрезе каждого нацпроекта по отдельно взятым муниципалитетам Самарской области. Информация обновляется еженедельно.

Успешный опыт Самарской области по контролю за реализацией нацпроектов заинтересовал полпреда ПФО Игоря Комарова и глав регионов округа, а теперь представлен и на федеральном уровне. На заседании Дмитрий Азаров озвучил ряд предложений, которые нашли поддержку членов рабочей группы и рекомендованы к включению в проект решения.

"На наш взгляд, необходимо выстроить стройную систему от федерального уровня до муниципалитетов, которая позволит не просто мониторить и контролировать реализацию нацпроектов, но и эффективно управлять этим процессом, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. — Мы рассчитываем, что доработка наших предложений и решений позволит действительно опережающими темпами, а самое главное — синхронизировано с федеральными ведомствами выстроить такую систему мониторинга, которая будет применяться в дальнейшем по всей территории Российской Федерации".

При этом в эту работу следует включить и всех граждан страны, уверен губернатор, чтобы у каждого человека тоже была возможность в онлайн режиме, например, со своего компьютера, контролировать ход реализации всех проектов по тем или иным направлениям.

"На мой взгляд, это крайне важно, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы работаем над реализацией национальных проектов, и, значит, в эту задачу должна быть включена вся нация".