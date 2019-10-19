Предварительной причиной ночного пожара на ул. Ленинской в Самаре в МЧС называют поджог

Причиной ночного пожара на ул. Ленинская в Самаре, где загорели два деревянных двухэтажных жилых дома, назвали поджог.

Напомним, что сообщение о пожаре на ул. Ленинская, 267 поступило в чрезвычайную службу в 3:11.

Прибывшие на место пожарные установили, что происходит горение двух деревянных двухэтажных жилых домов и надворных построек на общей площади 450 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". На тушение привлекался 91 человек, использовалось 27 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 3:59, а полностью ликвидировать в 5:32.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в результате пожара огнем уничтожен жилой дом № 267 по ул. Ленинской, кровля дома № 265 и надворные постройки.

Погибших и пострадавших нет.