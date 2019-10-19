За ограбление пенсионеров в Кинеле мужчине грозит тюремный срок

Кинельские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Поздним вечером 12 октября в дежурную часть МО МВД России "Кинельский" обратилась местная жительница 1950 года рождения. Заявительница пояснила, что знакомый ее супруга открыто похитил 3 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили потерпевшую и ее супруга, который в момент совершения правонарушения находился дома.

Как пояснила пострадавшая, вечером к ним домой приходил знакомый, чтобы попросить деньги в долг, на что получил отказ. Во время разговора злоумышленник увидел на комоде денежные купюры, лежавшие под другими личными вещами, схватил их и скрылся. 69-летняя местная жительница и ее супруг остановить подозреваемого не успели.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, безработный 37-летний местный житель. Стражи правопорядка задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина признал свою вину полностью.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" — максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.