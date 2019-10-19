16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За ограбление пенсионеров в Кинеле мужчине грозит тюремный срок Стали известны подробности предотвращения заказного убийства в Тольятти Суд арестовал тольяттинца, подозреваемого в организации заказного убийства В Тольятти предотвращено заказное убийство Сотрудники полиции задержали предполагаемого мошенника и ищут потерпевших

Преступления Происшествия

За ограбление пенсионеров в Кинеле мужчине грозит тюремный срок

КИНЕЛЬ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кинельские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Поздним вечером 12 октября  в дежурную часть МО МВД России "Кинельский" обратилась местная жительница 1950 года рождения. Заявительница пояснила, что знакомый ее супруга открыто похитил 3 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили потерпевшую и ее супруга, который в момент совершения правонарушения находился дома.

Как пояснила пострадавшая, вечером к ним домой приходил знакомый, чтобы попросить деньги в долг, на что получил отказ. Во время разговора злоумышленник увидел на комоде денежные купюры, лежавшие под другими личными вещами, схватил их и скрылся. 69-летняя местная жительница и ее супруг остановить подозреваемого не успели.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, безработный 37-летний местный житель. Стражи правопорядка задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина признал свою вину полностью.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" — максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3