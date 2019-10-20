40% россиян предпочитают работать в праздники

Со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства россиян ждут последние в этом году длинные выходные. Работникам некоторым отраслей — например, сферы обслуживания, инфраструктурной или социальной сферы иногда приходится выходить на работу и в те дни, когда остальные россияне отдыхают. Но этому рады и сами работники, показало исследование Работа.ру, в котором приняли участие 1600 респондентов по всей России.

В соответствии с российским законодательством, работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. В то же время, согласно опросу сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру, 40% работников готовы работать в официальные выходные дни — так они рассчитывают получить больше денег за эту работу. Еще 25% опрошенных предпочитают отдыхать лишь часть праздничных дней (особенно это касается длинных праздников), а в остальные — работать. И только 35% респондентов с чистой совестью отдыхают во все положенные законодательством праздничные дни.

Опрос показал, что лишь четверть компаний оплачивает "праздничную" работу по двойной ставке. Почти в половине компаний работникам заплатят, но как в обычный день. Еще в 7% компаний за работу в праздничный день работодатель предлагает взять отгул в любой другой день. А кому-то и вовсе приходится в этот день работать в "добровольно-принудительном" порядке — компании никак не оплачивают труд своих сотрудников в праздничные дни.