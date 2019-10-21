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Архитектура Культура

В Самаре предложили создать дом-остров и благоустроить набережную на поляне Фрунзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Номинантами архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини" стали шесть участников из Самары. Среди их проектов: благоустройство набережной реки Волги в районе 9-й просеки, создание Центра кинестетических искусств, дома-острова, обустройство кафе и образец ландшафтного дизайна.

Фото: https://goldtrezzini.ru

Так, бакалавр Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета Анастасия Липилина предложила вариант благоустройство набережной Волги у пристани "Поляна им. Фрунзе" с размещением объектов туристического сервиса.

Как указывается в презентации, на указанном участке уже фактически существует набережная, но отсутствует какое-либо ее архитектурное решение. Данная территория в летний период является важной связующей точкой водных транспортных путей города.

Автор проекта предлагает создать там общественно-туристический центр, здание велотуристов, лодочную станцию, пирс и пристань, а также благоустроить пляж и организовать перехватывающую парковку.

Вариант строительства Центра кинестетических искусств в квартале в границах улиц Льва Толстого, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых, Красноармейской придумала еще одна бакалавр Академии строительства и архитектуры СамГТУ Анастасия Махаринская.

По проекту в структуре комплекса несколько зданий: основной зрелищно-творческий блок (зрительный зал, танцевальные, театральные классы и пантомима, робототехника и ремесленные мастерские), административный блок, кафе, блок кинопроизводства, блок физической культуры.

Танцевальные классы и главный вход в здание располагаются со стороны улицы Льва Толстого, образовательный блок обращен к ул. Арцыбушевской, на которой расположена школа. Блок физической культуры находится напротив общественной бани, а кафе расположены на ул. Льва Толстого, которая имеет наибольший пешеходный трафик.

Дом-остров в границах улиц Самарской, Ленинградской, Садовой, Венцека предлагает разместить бакалавр АСА СамГТУ Руслан Халиков. По задумке автора, он совместит жилую и общедоступную части.

В жилой части дома-острова воплощена идея клубного дома с общей галереей-балконом. Атмосфера должна противоречить закрытому образу жизни и позволяет налаживать контакт и общение с окружающими. В общественной части разместятся выставочное пространство, предприятия общественного питания, предприятия торговли.

Проект еще одного бакалавра АСА Марины Смеловой предполагает создание Центра добрососедства в Волжском районе между Самарой и Новокуйбышевском. Это пять-шесть точечных жилых "мини-центров", связанных между собой трамвайными путями в форме двух замкнутых петель. В каждом центре есть многофункциональное общественное здание, к которому ведут все тропинки.

В здании есть "полки", прототипом которых являются древние беседки (комнаты для приватного общения с видом на природу). Также с "полок" можно увидеть всесезонный зеленый сад, амфитеатр. В здании размещены почта, лекционный зал и площадки для художников, над амфитеатром располагается ресторанный дворик с большим панорамным окном, которое позволяет наблюдать за природой. 

Также в числе номинантов оказались проект интерьера кафе-мастерской "Вино и цветы" на ул. Некрасовской, 54, а также вариант ландшафтного дизайна от самарского архитектора, дизайнера и художника Ваагна Микаеляна, который планируется реализовать в пос. Подстепки Ставропольского района.

Архитектурно-дизайнерский конкурс "Золотой Трезини" проходит с 2018 г. при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Лучшие проекты участников "Золотого Трезини" со всей России пополнят собрание Генерального партнера конкурса — Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В жюри конкурса входят российские и международные эксперты.

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