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Нефтехимия ТЭК

Сотрудники ННК выпустили в Волгу мальков сазана

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В середине октября специалисты Новокуйбышевской нефтехимической компании (ННК), дочернего общества ПАО "НК "Роснефть", выпустили в акваторию Волги более 63 тысяч мальков сазана.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Забота об окружающей среде, сохранение биологического разнообразия и экосистем — ключевые принципы компании "Роснефть" и ее дочерних обществ. Выпуск выращенных в рыбопитомнике мальков в естественную среду — одна из традиционных экологических акций, которая проходит ежегодно.

Нефтехимики активно участвуют в восполнении фауны Волги, за последние пять лет количество мальков, выпущенных ННК, превысило 365 тысяч особей. Как отмечают специалисты, искусственное воспроизводство рыбных ресурсов ведется в целях увеличения численности и сохранения биологического разнообразия речной фауны Волги.

Это не первая экологическая акция в 2019 году. В июле сотрудники ННК выпустили в Волгу несколько тысяч мальков стерляди. Восполнение популяции стерляди имеет особое значение — в последнее время её численность сократилась, ввиду чего она занесена в "Красную книгу Самарской области".

Акции по восполнению рыбных ресурсов — лишь одно из направлений экологической политики предприятия. Нефтехимики активно участвуют в мероприятиях по уборке, озеленению и благоустройству Новокуйбышевска. Так, в ежегодной осенней уборке города приняли участие более 200 человек и спецтехника предприятия. А 19 октября в ходе общегородского субботника силами нефтехимиков было собрано и вывезено более 10 тонн мусора.

Природоохранная деятельность Новокуйбышевской нефтехимической компании неоднократно отмечена высокими наградами. Так, в мае коллектив стал обладателем кубка победителя по итогам весеннего марафона по санитарной очистке, озеленению и благоустройству Новокуйбышевска. А в июне 2019 года предприятие признано дипломантом первой степени престижного регионального конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант".

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