На жителя Чапаевска заведено уголовное дело за покупку ордена на "Авито"

Прокуратурой города Чапаевска признано законным постановление отдела дознания О МВД России по г. Чапаевску о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в апреле 2019 г. житель Чапаевска через сайт "Авито" за 3 тыс. руб. приобрел у жителя Тольятти государственную награду СССР — Орден "Знак Почета".

Установлено, что покупатель награды ранее судим за незаконное приобретение и сбыт государственных наград.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города.

Санкцией ч. 1 ст. 324 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб. либо до трех месяцев ареста.