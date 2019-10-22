В Самаре к зиме уже готовы более 700 единиц техники и 8 полигонов

В областной столице ко встрече зимней непогоды уже готово более 700 единиц техники и восемь полигонов, способных принять до 600 тыс. тонн снега. Об этом главе Самары Елене Лапушкиной доложили в ходе еженедельного рабочего совещания, которое прошло в мэрии в понедельник, 21 октября.

По словам главы департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, на прошлой неделе уже состоялся традиционный смотр коммунальной техники, предназначенной для содержания территорий Самары в зимний период. На сегодняшний день готовность техники составляет около 80%, это связано с переоборудованием под зимнее содержание. Большинство техники можно эксплуатации не только в зимний период, поскольку на ней достаточно легко и оперативно меняется навесное оборудование. В ближайшее время постепенно будут переоснащены и те машины, которые сейчас находятся в работе.

"Особенно внимательно нужно следить не только за уборкой дворов, но и за своевременной очисткой подходов к больницам, школам и другим социальным объектам. Нужно помнить о том, что "Бионорд" мы бездумно не используем. Давайте все-таки относиться к нему, как к химическому реагенту и будем беречь газоны, которые мы восстановили в этом году" — отметила Елена Лапушкина.

Для того, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся погодные условия коммунальные службы города будут работать в две смены в продленном режиме.