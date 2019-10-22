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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

19 молодых специалистов Куйбышевского НПЗ стали настоящими нефтяниками

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По давней традиции настоящим нефтяником считается только тот, кто увидел и почувствовал настоящую нефть. Но на современном производстве, где все процессы и оборудование герметичны и предельно безопасны, сделать это непросто. Поэтому сейчас традиция превратилась в торжественную церемонию, на которой лица всех первогодок очень цивилизованно – с помощью колбы и кисточки – мажут нефтью старшие коллеги.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Ну а если серьезно, то новичкам на заводе предстоит пройти непростой путь адаптации. Присвоенное вчерашним выпускникам вузов звание молодой специалист закрепится за ним на три года и будет накладывать на ребят не только права и льготы, но и обязанности. Влиться в коллектив, освоиться, разобраться в тонкостях ремесла молодежи будут помогать опытные наставники, которых закрепили за каждым новичком. Но и от молодых людей завод тоже будет ждать отдачи: свежих идей, новаторства, развития как личностного, так и всего предприятия.

И практика показывает, что молодые специалисты оправдывают возложенные на них надежды: побеждают в корпоративных научно-технических конференциях, конкурсах профмастерства, проявляют свои лучшие качества в общественной жизни завода, в том числе в благотворительных и волонтерских проектах КНПЗ.

Гид потребителя

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