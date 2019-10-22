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В аэропорту Курумоч начали действовать электронные посадочные талоны

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В международном аэропорту Курумоч начали действовать электронные посадочные талоны, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство можно после завершения онлайн-регистрации на рейс. При прохождении предполетного контроля необходимо приложить телефон с талоном к сканеру и предъявить его агенту перед выходом на посадку в самолет.

Фото: пресс-служба аэропорта "Курумоч"

Электронный посадочный талон содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация.

"Обращаем особое внимание, что услуга обслуживания электронного посадочного талона должна быть подтверждена авиакомпанией, совершающей рейс, а значит, необходимо перед вылетом удостовериться в доступности услуги у перевозчика. Если пассажир путешествует с багажом, необходимо после онлайн-регистрации на рейс сдать багаж на стойке регистрации в аэропорту", - уточняют в аэропорту.

С появлением электронных посадочных талонов сохраняется возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе. Для того чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации.

Гид потребителя

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