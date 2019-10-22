В аэропорту Курумоч начали действовать электронные посадочные талоны

В международном аэропорту Курумоч начали действовать электронные посадочные талоны, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство можно после завершения онлайн-регистрации на рейс. При прохождении предполетного контроля необходимо приложить телефон с талоном к сканеру и предъявить его агенту перед выходом на посадку в самолет.

Электронный посадочный талон содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация.

"Обращаем особое внимание, что услуга обслуживания электронного посадочного талона должна быть подтверждена авиакомпанией, совершающей рейс, а значит, необходимо перед вылетом удостовериться в доступности услуги у перевозчика. Если пассажир путешествует с багажом, необходимо после онлайн-регистрации на рейс сдать багаж на стойке регистрации в аэропорту", - уточняют в аэропорту.

С появлением электронных посадочных талонов сохраняется возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе. Для того чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации.