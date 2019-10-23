Самарский чиновник возглавил омское управление по охране животного мира

На должность директора омского бюджетного учреждения "Управление по охране животного мира" назначен Сергей Тулаев, сообщает минприроды Омска.

Тулаев родился в г. Куйбышев, в 2005 г. закончил Самарский государственный университет по специальности "Биология".

В период с 2008 по 2012 гг. работал в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области, Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, Государственном бюджетном учреждении Самарской области "Управление охотничьих и водных биологических ресурсов".

С декабря 2012 по сентябрь 2019 работал в Управлении охраны животного мира Департамента охоты и рыболовства Самарской области.

Общий стаж работы по специальности 12 лет, в том числе на государственной гражданской службе 9 лет 4 месяца.

Присвоен классный чин — референт государственной гражданской службы Самарской области 1 класса.