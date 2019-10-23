Глава Большой Черниговки заплатит штраф в 20 тыс. руб. за нецелевое расходование 653,6 тыс. руб. субсидий

Глава сельского поселения Большая Черниговка Сергей Сундуков привлечен к административной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорным органом района была проведена проверка, в ходе которой установлено, что в 2018 г. министерством транспорта и автомобильных дорог региона в бюджет сельского поселения Большая Черниговка перечислены субсидии на общую сумму 21 млн рублей. В нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией допущено нецелевое использование субсидии в сумме 653,6 тыс. руб., предусмотренной на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.

"Для устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес главы сельского поселения внесено представление об устранении допущенных нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении главы сельского поселения Большая Черниговка Сундукова С. А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП (нецелевое использование бюджетных средств)", — уточняют в прокуратуре.

Государственной инспекцией финансового контроля Самарской области вынесено постановление о назначении Сундукову штрафа в размере 20 тыс. рублей.