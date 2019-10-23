16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как эффективно управлять компанией и мотивировать сотрудников в эпоху перемен, расскажут на форуме "Тренды развития бизнеса 19/20" На продажу выставлен многомиллионный долг застройщика поселка "Береза" перед "Фиа-Банком" Сбербанк аккумулирует компетенции - правовые, цифровые и образовательные Дмитрий Гурулев: "Международный правовой банковский форум - значимое событие для юридического сообщества" Bentley и отель в Германии: "АК Банк" начал распродажу имущества

Банки Финансы

ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ Лизинг в рамках программы KIA Leasing предлагает автомобили KIA с корпоративными скидками до 11%. Условия также распространяются на транспортные средства, приобретаемые по программе Trade-in, которая предполагает скидку до 200 тысяч рублей. Предложение действует до конца 2019 года.

В рамках новых условий клиенты могут оформить в лизинг автомобили KIA по программе "Экспресс лизинг". Для этого потребуется минимальный пакет документов (ВТБ Лизинг не запрашивает финансовую отчетность), а сделка оформляется за один-два дня. Персональный менеджер компании поможет подготовить документы и найти самое выгодное предложение по цене автомобиля.

По программе Trade-in лизингополучатель может сдать в зачет стоимости нового автомобиля машину любой марки с пробегом. Срок владения транспортным средством по СТС должен составлять не менее 6 месяцев к моменту передачи.

"ВТБ Лизинг развивает линейку специальных предложений, учитывающих потребности клиентов. Именно поэтому мы постоянно предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных условий по приобретению транспортных средств в рамках совместных лизинговых программ с KIA. KIA Rio и KIA Optima регулярно входят в топ-5 самых продаваемых легковых автомобилей в нашей компании. На российском рынке это очень востребованные машины, и мы рады эффективной работе кобрендинговой программы с KIA", — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг является официальным партнером программы KIA Leasing с 2013 года. За это время в рамках нее клиентам компании — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — было передано уже более 10 тысяч автомобилей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3