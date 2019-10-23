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Муниципалитеты Власть и политика

Концепцию застройки территории вокруг тольяттинского ДКИТ обсудят с жителями города

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Концепцию застройки территории вокруг Дворца культуры, искусства и творчества в Тольятти обсудят с жителями города, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. К такому решению пришли в ходе расширенного заседания Градостроительного совета под руководством Дмитрия Азарова.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Участие в совещании приняли архитекторы, представители крупнейших застройщиков, руководители профильных подразделений правительства области и муниципалитетов. По мнению городской администрации и архитекторов территория в границах улиц Революционной, Юбилейной, Фрунзе и Ленинского проспекта должна стать не просто "ядром" Автозаводского района, а центром притяжения всех жителей города.

Дмитрий Азаров отметил, что это очень важный и своевременный вопрос. Тем более, что следующий год губернатор объявил годом Тольятти в регионе с точки зрения бюджетных приоритетов. Поэтому уже сегодня необходимо определиться с перспективными проектами и работами, на которые в 2020 г. Автоград получит дополнительные средства.

Руководитель городского управления архитектуры и градостроительства Аркадий Шишкин отметил, что при разработке концепции были учтены особенности существующей застройки. Авторы документа постарались оформить новые строительные объекты на этой территории таким образом, чтобы они в большей степени выглядели элементами благоустройства.

58 млн руб., выделенные из областного бюджета на модернизацию системы кондиционирования здания ДКИТ, позволили ликвидировать открытые технологические бассейны. Теперь на их месте уже в следующем году появится сквер им. Жилкина. Проект благоустройства — в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" — уже готов к реализации. Кроме того, само здание инженерного центра изменит свое функциональное назначение — там появится картинная галерея, а рядом — сад скульптур. В порядок приведут и существующие эстакады у здания дворца культуры.

Жители района неоднократно высказывались за создание площади для проведения общегородских праздников. Это пожелание горожан было учтено концепцией застройки территории. "Мы подразумеваем создание общегородского пространства с открытой городской площадью с возможностью ее трансформации для проведения праздничных торжеств, выставок и других массовых мероприятий, — отметил Почетный архитектор России Леонид Кудеров. — Хотелось создать пространство таким, чтобы, к примеру, площадь "перетекала" в крытые галереи, тротуары с малыми архитектурными формами, которые привлекали бы к себе внимание со стороны жителей и гостей города".

Кроме того, планируется размещение центров детского и семейного отдыха, парков развлечений, а также делового центра. По мнению авторов проекта, эта территория должна объединить все парки и скверы, которые уже существуют и располагаются неподалеку, в единое целостное пространство.

"Есть инвесторы, которые арендуют часть земель, — они готовы вложить свои средства в проекты, — отметил глава Автограда Сергей Анташев. — Что важно, здесь четко прослеживается связь с первоначальным проектом генерального плана, который был разработан в 1967–1972 годах".

Дмитрий Азаров оценил проект, но предложил властям Тольятти посоветоваться с жителями города и обсудить с ними разработанную концепцию, прежде чем ее утвердит областной Градсовет. "Предлагаю взять эту концепцию за основу и предложить администрации города провести общественное обсуждение этого проекта. Форму публичных слушаний городское сообщество пусть определит самостоятельно. В дальнейшем проинформируйте нас об итогах общественного обсуждения для окончательного утверждения концепции", — поручил Дмитрий Азаров.

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