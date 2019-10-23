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Преступления Происшествия

Жительницу Красноярского района будут судить за фальшивую медсправку, принесенную в ГИБДД

КРАСНЫЙ ЯР. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дознавателем ОМВД России по Красноярскому району в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвиняют в подделке документов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале октября текущего года, находясь в регистрационно-экзаменационном отделении районного ГИБДД ОМВД России, подозреваемая представила государственному инспектору бланк медицинского заключения, выданный на ее имя, с поддельной датой выдачи. Справка сразу же вызвала подозрения у сотрудника полиции. Информация о выдаче данного заключения медицинским учреждением не подтвердилась. Изъятый документ был направлен на экспертизу, результаты которой показали, что дата на бланке - поддельная. В результате в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело.

Полицейские предполагают, что обвиняемая целенаправленно использовала фальшивый документ.

В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до шести месяцев ареста.

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