Жительницу Красноярского района будут судить за фальшивую медсправку, принесенную в ГИБДД

Дознавателем ОМВД России по Красноярскому району в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвиняют в подделке документов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале октября текущего года, находясь в регистрационно-экзаменационном отделении районного ГИБДД ОМВД России, подозреваемая представила государственному инспектору бланк медицинского заключения, выданный на ее имя, с поддельной датой выдачи. Справка сразу же вызвала подозрения у сотрудника полиции. Информация о выдаче данного заключения медицинским учреждением не подтвердилась. Изъятый документ был направлен на экспертизу, результаты которой показали, что дата на бланке - поддельная. В результате в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело.

Полицейские предполагают, что обвиняемая целенаправленно использовала фальшивый документ.

В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до шести месяцев ареста.