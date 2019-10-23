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Зампредседателя Шестого кассационного суда назначен Радик Габдуллин

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Должность заместителя председателя Шестого кассационного суда занял 55-летний Радик Габдуллин, бывший председатель Советского райсуда Казани, пишет "Самарское обозрение".

В новом суде уже есть председатель — Александр Ефанов, и один зампред — Алексей Жарков. Еще трех заместителей не хватало.

Габдуллин начинал карьеру в 1991 г. судьей Автозаводского райсуда Набережных Челнов. В 2000 г. был назначен судьей Верховного суда Республики Татарстан, с 2013 г. руководил Советским райсудом Казани.

Указом президента РФ № 496 от 14 октября 2019 г. Габдуллин назначен заместителем председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции на шестилетний срок полномочий.

Тем же указом и с тем же сроком полномочий назначена заместителем председателя Самарского областного суда Анна Подольская (ранее — судья облсуда).

Произведены и другие назначения. Ирина Кощеева отныне возглавляет Отрадненский городской суд, Сергей Козачок стал заместителем председателя Самарского гарнизонного военного суда.

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