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Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл ЦСКА-2 — 80:67

МОСКВА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 октября, в матче Суперлиги БК "Самара" в Москве переиграл ЦСКА-2 — 80:67, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первая половина матча прошла в равной борьбе, к большому перерыву самарцы вели с минимальным преимуществом — 37:35.

Решающим стал отрезок в конце третьей и начале четвертой десятиминуток. Усилиями Владимира Пичкурова, Игоря Смыгина и Байдена Джаксена волжане довели разницу в счете до 20 очков (69:49 за семь минут до конца матча).

Только после этого "Самара" позволила хозяевам перехватить инициативу и подсократить свое отставание. Но проблем с тем, чтобы довести встречу до победы, у нее не возникло.

80:67 — третья подряд победа "Самары" в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Байден Джаксен (18 очков) и Владимир Пичкуров (16 очков).

Следующий матч команда в статусе одного из лидеров Суперлиги проведет 26 октября в Ижевске против "Купола-Родники". Ижевчане, к слову, также идут по дистанции без поражений.

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