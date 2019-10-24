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Клиенты ПСБ станут обладателями карт из стратосферы Земли

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ банк совместно с учеными-экспериментаторами — участниками проекта "Стратонавтика" проверил, выдержат ли карты ПСБ — Банка сильных людей испытание стратосферой. Для этого карты "Твой кэшбэк" на аэростате были подняты в стратосферу на высоту 31 км и находились там 194 минуты, затем благополучно вернулись обратно. Все этапы путешествия карт представлены в видеоролике в официальных аккаунтах банка: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram и Twitter.

После успешных испытаний 3 карты будут вручены победителям конкурса "В космос с ПСБ". Счастливчики получат карту с "космическим" уровнем кэшбэка — 10% на все покупки в течение трех месяцев после окончания акции. Условия конкурса простые: в период проведения акции с 1 октября до 30 ноября необходимо совершить по любой дебетовой карте ПСБ MasterCard наибольшее количество покупок на сумму от 300 рублей.

Те, кто активно поддержит акцию в соцсетях и поставит комментарий с хэштэгом #псбпервыйвкосмосе, получат шанс выиграть 10% кэшбэк в категории "Рестораны" в течение 2 месяцев после окончания акции.

"Почему карты и стратосфера? Мы решили "проверить на прочность" карты ПСБ — Банка сильных людей в самых экстремальных условиях, — отметила директор департамента расчетных продуктов ПСБ Наталья Волошина. — Карты более чем успешно выдержали испытания, вернулись "заряженными" на финансовый достаток и позитив. Мы дополнили их условием с повышенным кэшбэком и предлагаем победителям конкурса воспользоваться преимуществами "космической" карты".

Этой осенью ПСБ предлагает держателям карт платежной системы Mastercard сразу несколько акций. Держатели карт получат приветственные бонусные баллы, баллы за подключение услуг и повышенный кэшбэк за активное использование карты.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

С условиями по дебетовым и кредитным картам ПСБ можно ознакомиться на сайте банка.

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