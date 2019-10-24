Восемь из 24 депутатов Безенчукского района уличили в сокрытии доходов и имущества

Прокуратура Безенчукского района выявила факт предоставления местными депутатами недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе за 2018 г., сообщает облпрокуратура.

Нарушения допустили восемь из 24 депутатов. Они не указали в справках о доходах сведения о наличии земельных участков, квартир, транспортных средств, в том числе прицепов. Кроме того, выявлены случаи неотражения в разделе "Сведения о доходах" сумм, полученных в связи с временной нетрудоспособностью, или в связи с материнством, выплачиваемых Фондом социального страхования.

По результатам проверки в адрес председателя собрания представителей муниципального района Безенчукский внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.