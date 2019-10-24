Альфа-Банк учредил премию "Бизнес класса А"

Альфа-Банк учредил эксклюзивную премию "Бизнес класса А" для клиентов малого и среднего бизнеса.

"Наш слоган — "банк класса А", то есть высшего качества. Премия "Бизнес класса А" — это знак качества, который присваивается лучшим клиентам: компаниям с эффективным, динамично растущим, конкурентоспособным бизнесом. Таким образом мы вводим новую практику на российском рынке — оценку клиентов на основе экспертизы банка. Мы уверены, что статус "Бизнес класса А" станет для предпринимательского сообщества символом современного эффективного бизнеса и безупречной деловой репутации", — заявил член правления Альфа-Банка, руководитель блока "Малый бизнес" Денис Осин.

До конца 2019 года Альфа-Банк присвоит статус "Бизнес класса А" 1400 клиентам малого и среднего бизнеса, отобранным экспертами банка на основе комплексной оценки.

При оценке клиентов малого бизнеса учитываются следующие критерии:

— срок обслуживания в банке не менее полутора лет

— рост выручки по счетам в банке на протяжении последних 6 кварталов

— зарплатный проект в банке

— оплата налогов со счета в банке

— отсутствие репутационных рисков (к клиенту не применялись комплаенс-меры)

— активное участие в "Клубе клиентов" Альфа-Банка

При оценке клиентов среднего бизнеса учитывается:

— срок обслуживания в банке не менее 5 лет

— устойчивая динамика развития

— значимое положение на рынке своего региона

Статус "Бизнес класса А" дает клиенту право маркировать свой офис, продукцию, корпоративный сайт, страницы в социальных сетях знаком качества от Альфа-Банка (это специальные наклейки и онлайн-атрибуты от банка).

Малый бизнес "класса А" также получает бонусы от "Клуба клиентов" Альфа-Банка для развития своего бизнеса. Речь идет о бонусах и скидках на основные товары и услуги, необходимые любому современному предприятию: IT-консалтинг и ПО, реклама в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисная телефония, системы безопасности, канцелярские товары и прочее. Общий эффект экономии при использовании бонусов "Клуба клиентов" в 2019 году превышает 300 тысяч рублей.

В сегментации банка к малому бизнесу относятся ИП и компании с выручкой до 350 млн рублей в год, к среднему бизнесу — компании с выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд рублей в год. В Альфа-Банке обслуживается более 480 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса.