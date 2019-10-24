Отделение Альфа-Банка в Сызрани подвело итоги работы за 5 лет

В 2014 году Альфа-Банк усилил свое присутствие на банковском рынке в Сызрани и открыл в городе свой офис. Отделение оказывает полный спектр услуг для физических лиц — оформление вкладов и банковских карт, кредитов. Розничные клиенты могут получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение. Также в офисе доступны ряд услуг для юридических лиц — оформление зарплатных проектов, эквайринг, открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание.

По данным финансовой отчетности, по итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель Альфа-Банка в Сызрани увеличился на 42% год к году. Банк нарастил долю рынка в регионе по кредитованию физических лиц наличными на 20%.

Портфель кредитов наличными в Сызрани год к году увеличился на 47%. Также положительную динамику по итогам первых шести месяцев 2019 года продемонстрировали кредитные карты. Количество выданных кредитных карт по сравнению с первым полугодием 2018 года выросло на 36%, а объем портфеля кредитных карт увеличился на 40%.

По мнению регионального управляющего ОО "Самарский" Альфа-Банка Сергея Нагайцева, такая популярность кредитных карт обусловлена комфортным грейс-периодом и простотой получения продукта. А благодаря повышению уровня финансовой грамотности граждан, они активно используют кредитки для повседневных трат и коротких займов.

Наиболее популярным кредитным продуктом у жителей Сызрани является карта со 100-дневным льготным периодом, а также кредитные и дебетовые карты с функцией Сashback или с возможностью накопления льготных миль Alfa Travel.

"Отделение Альфа-Банка в Сызрани было открыто в 2014 году и завоевало доверие жителей города. Кредитно-кассовый офис находится в самом центре города. Неподалеку расположилась одна из достопримечательностей — Спасская башня кремля. Именно благодаря ей офис получил свое название", — рассказывает директор розничного бизнеса ОО "Самарский" Евгений Зеленцов.

Альфа-Банк принимает активное участие в социально значимых проектах города. За прошедшие годы сотрудники отделения принимали участие в ежегодных благотворительных акциях, таких как "Вахта памяти", "День защиты детей", "Помоги собраться в школу" и "Рождественское чудо", а также собирают средства на лечение тяжелобольных детей в рамках корпоративного "Летнего дня". На постоянной основе они помогают одному из детских учреждений компенсирующего вида.