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Заместителем председателя Самарского областного суда назначена Анна Подольская

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом Президента РФ от 14 октября № 496 заместителем председателя Самарского областного суда на шестилетний срок полномочий назначена Анна Подольская, об этом сообщили в Самарском областном суде.

Напомним, это кресло стало вакантным еще в апреле 2017 г. после ухода Людмилы Вагулиной.

Ранее Подольская, с 2016 г. являющаяся председателем квалификационной коллегии судей Самарской области, в сентябре 2017 г. уже получала рекомендацию ВККС. Однако приказа о назначении ее на этот пост тогда не последовало.

В этом году Анна Подольская была рекомендована на должность заместителя председателя Самарского областного суда высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ по итогам четвертого заседания.

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