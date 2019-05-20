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Стали известны имена претендентов на кресла зампредов облсуда

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На посты заместителей председателя Самарского областного суда претендуют его действующие судьи Анна Подольская и Ксения Мельникова. Это следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ, которое пройдет с 27 мая по 4 июня.

Анна Подольская претендует на кресло, ставшее вакантным еще в апреле 2017 г. после ухода Людмилы Вагулиной, а Ксения Мельникова намерена занять место, которое освободил Вадим Кудинов, 18 марта 2019 г. назначенный председателем облсуда.

Интересно, что Анна Подольская, с 2016 г. являющаяся председателем квалификационной коллегии судей Самарской области, в сентябре 2017 г. уже получала рекомендацию ВККС. Однако приказа о назначении ее на этот пост не последовало.

Отметим, что ранее также был объявлен конкурс на место третьего заместителя председателя областного суда (речь идет о месте, занимаемом в настоящее время Сергеем Шкуровым, полномочия которого истекают в октябре). О претендентах на это место пока не известно.

Также на заседании ВККС рекомендацией планирует заручиться судья Самарского гарнизонного военного суда Сергей Козачок, претендующий на должность зампреда этого суда, а также 19 претендентов на кресла судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

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