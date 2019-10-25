Авито.Работа: Почти трети самарцев задерживают зарплату, а 16% получают ее в конверте

Каждый шестой житель Самары получает зарплату в конверте, а почти каждый третий — сталкивался с задержкой зарплаты, выяснил аналитический центр Авито.Работа в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий.

В целом по стране по доле серых зарплат лидирует розничная торговля — здесь вознаграждение в конверте получают 37% респондентов. Также серые зарплаты наиболее распространены в общепите и оптовой торговле. При этом в одной из сфер, где доля белых зарплат выше всего — образовании и науке — больше других распространены задержки зарплаты.

Серые и белые зарплаты в крупнейших городах России

Преобладающее большинство жителей Самары (82%) сообщили, что их зарплата полностью белая. Однако у каждого шестого респондента ситуация совершенно иная: 16% признались, что вознаграждение за работу получают в конверте. Еще 2% затруднились ответить.

Самым "серым" крупнейшим городом России оказалась Тюмень: 21% жителей этого города рассказали о ситуации со своими зарплатами. Следом идут Нижний Новгород (20%) и Казань (19%). В столице одна из самых низких долей серых зарплат (13%), а самая низкая — в Перми (11%).

Сферы розничной торговли, наряду с общественным питанием и оптовой торговлей, лидируют по доле серых зарплат. В двух сферах — образование и наука, а также госслужба — серая зарплата практически отсутствует: только по 1% опрошенных указали, что получают деньги в конверте. Любопытно, что в некоторых сферах респонденты затруднились ответить на вопрос о характере оплаты. Больше всего их среди IT-специалистов и тех, кто работает в сфере связи и телекоммуникаций (10%), на втором месте — те, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием (8%), на третьем — тяжелая промышленность и розничная торговля (по 4%).

Чаще всего зарплаты задерживают в сфере проектирования и строительства (49%). Несмотря на наибольшую долю белых зарплат, сфера образования и науки на втором месте по распространенности проблем с выплатой вознаграждения (42% опрошенных отметили, что такое случается). Аналогичная ситуация в сфере охраны и безопасности — также 42%.

Меньше всего задержек в автомобильном бизнесе (16%), сфере услуг (18%) и в тяжелой промышленности (22% респондентов).

Задержки зарплаты наиболее распространены в Москве и в Санкт-Петербурге, где по данным исследования за III квартал 2019 года уровень оплаты труда наиболее высокий среди крупнейших городов России — по 38% опрошенных отметили, что в их компании такие ситуации случаются. На третьем месте Пермь — 36% респондентов из этого города указали, что их зарплату задерживают. Реже всего с проблемами такого плана сталкиваются респонденты из Уфы (26%), Нижнего Новгорода (28%) и Воронежа (28%). Самара - на 8-м месте рейтинга.

Ответы на вопрос: "Бывают ли в вашей компании ситуации, когда вам задерживают зарплату?" по городам

В опросе приняли участие 1 700 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет, которые трудятся в сфере массовых профессий. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса с 30 августа по 18 сентября 2019 года.