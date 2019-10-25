Борт "Аэрофлота" из Москвы улетел в Самару вместо Саратова

В пятницу, 25 октября, самолет рейса SU-1356 от компании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы, приземлился в Самаре вместо Саратова.

Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло аэропорта "Гагарин", пишет gtrk-saratov.ru.

Лайнер должен был приземлиться в Саратове в 9:25, но вместо этого улетел в город со схожим названием. Его прибытие в "Гагарин" ожидается теперь только в 11:20.

С чем связана посадка в Курумоче, не сообщается. Возможно, борт приземлился в Самаре из-за плохих метеоусловий в Саратове.