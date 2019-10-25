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Культура

Юные самарские актеры отправились на Международный конкурс

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, детская Образцовая эстрадная студия "Дорога добра" отправилась в Москву, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Там театральный коллектив примет участие в XXV Международном конкурсе детского и юношеского творчества "Роза ветров".

Юные актеры представят на суд жюри мюзикл "Тайна Серого замка,  или каникулы с привидениями". Премьера мюзикла состоялась в 2018 году. Авторами музыки и текста стали самарские авторы — композитор Иван Пилюкшин и режиссер студии Наталья Беляева. Оценивать артистов будут именитые режиссеры, деятели культуры и искусств. Артистам, занятым в спектакле, от пяти до 15 лет.

На конкурсе соберутся около 3 тыс. участников из разных уголков мира. Прежде чем выступить на "Розе ветров", коллектив стал победителем не одного конкурса и получил особое приглашение.

"В этом году мы сделали рывок вперед — в Год театра мы решили освоить для нас новый жанр мюзикла. С ним мы участвовали во многих театральных конкурсах. За плечами у нас пять конкурсов и пять Гран-при, также мы стали победителями в регионе фестиваля "Театральное Приволжье". На одном из конкурсов, где мы победили, нас пригласили на финал в Москву. Мы будем соревноваться с серьезными коллективами. Это очень престижный конкурс. Нас там знают, помнят и ждут, что мы выступим на своем уровне. Конечно, есть волнение, потому что этому фестивалю 25 лет. Мы едем и выступать, и знакомиться с другими коллективами", — рассказала Наталья Беляева.

Конкурс пройдет с 25 по 29 октября. Завершит проект официальная Церемония награждения и торжественный Гала-концерт, которые пройдут на сцене одной из самых популярных площадок столицы в Московском молодежном центре "Планета КВН".

А уже в ноябре студия "Дорога Добра" примет участие в финале окружного фестиваля "Театральное Приволжье", который стал центральным событием Года театра в Приволжском федеральном округе.
Определять победителя будет зрительское голосование жителей ПФО, проголосовать могут все желающие. Увидеть видеозапись спектакля можно на сайте театральноеприволжье.рф.

 

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