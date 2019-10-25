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Ключевая ставка ЦБ снижена до 6,5%

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Cовет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко — три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п.

Вот как прокомментировал это главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова:

"Более быстрое снижение ключевой ставки улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры макропруденциального контроля в сегменте розничного кредитования, поэтому в целом благодаря этому решению мы чувствуем больший комфорт с точки зрения объемов и качества кредитного спроса.

Хотя решение ЦБ имеет объяснение в свете снижения инфляционных рисков на фоне жесткой бюджетной политики, нельзя сказать, что оно было ожидаемым еще месяц назад и тем более полгода назад. Это значит, что мы должны будем менять свою стратегию на рынках привлечения, чтобы избежать давления на маржу.

Последний год показывает, что даже в развитых странах, которые традиционно создавали стержень мировой экономической политики, денежные власти вынуждены резко менять свои приоритеты — если еще в конце 2018 года ФРС планировала продолжить повышение процентной ставки, то с середины 2019 года перешла к снижению ставок. ЦБ РФ к концу 2018 года повысил свою ставку до 7,75% и в начале 2019 года ничто не предвещало, что она может быть существенно ниже этого значения. Сам регулятор полагал, что инфляция вернется к 4% ориентиру только в 2020, а теперь в базовом сценарии инфляция может составить 3,0-3,5% уже в конце этого года. Ситуация в экономике стала менее предсказуема, и Центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность".

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