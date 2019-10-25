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Преступления Происшествия

В Сызрани госпитализирован школьник, избитый хулиганом после уроков за отказ отдавать деньги

СЫЗРАНЬ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Сызрани проводят проверку по факту получения телесных повреждений девятиклассником одной из школ Юго-Западного района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, нападение на юношу произошло днем 21 октября в школьном дворе. Как сообщается в местных СМИ, когда юноша возвращался после уроков, на его пути оказалась группа подростков. Один из них потребовал у него 500 руб., а получив отказ, повалил его на землю и стал избивать ногами. Расправу прекратили два вышедших из школы одноклассника потерпевшего, которые заступились за него и увели его домой. Потом родственники вызвали "скорую" и избитого юношу увезли в больницу, где у него выявили перелом носа и сотрясение мозга и госпитализировали. Сейчас лечение продолжается.

По окончании полицейской проверки по факту случившегося будет принято соответствующее решение.

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