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В Самаре открылся головной офис "Линде Инжиниринг Рус"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 октября, в самом центре Самары — в историческом здании бывшего Дома архиерейского подворья — открылся головной российский инжиниринговый офис немецкой компании Linde, сообщает пресс-служба правительства региона. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Дмитрий Азаров, старший вице-президент — руководитель департамента по глобальной реализации Linde AG (Линде АГ) Тильман Вайде, уполномоченный Российско-Германской Внешнеторговой палаты в Приволжском федеральном округе — генеральный директор компании Linde Engineering gmbH Rus (Линде инжиниринг Рус) Андреас Реннер.

Фото: samregion.ru

Здание на пересечение улиц Вилоновской и Галактионовской было построено в начале XX века. В нем располагались духовная консистория и правление епархии. После Октябрьской революции 1917 г. постройки архиерейского подворья национализировали и передали Самарскому губернскому отделу народного образования. В них располагались школа № 2, общежитие завода № 24. С открытием индустриального института все постройки архиерейского подворья, а также здание духовной семинарии были переданы этому вузу. Уже в 1954 г. здесь обосновалась сначала семилетняя татарская школа № 13, затем — школа № 3 Ленинского РОНО. В 1987 г. объект передали институту культуры. Но из-за аварийного состояния его вскоре закрыли. Долгие годы он был заброшен.

Сегодня здесь созданы максимально комфортные условия для работы. Напомним, реконструкция объекта культурного наследия регионального значения началась в 2017 г. и завершилась в начале октября текущего года. Здание полностью привели в порядок: демонтированы пристрои и гаражи, усилены фундамент, несущие конструкции и перекрытия, обновлена кровля, восстановлен первоначальный фасад Дома архиерейского подворья. Часть средств инвестировала немецкая компания.

Здание, где арендовал офис "Линде Инжиниринг Рус", — еще один пример системной работы Правительства региона по восстановлению заброшенных и недостроенных объектов под нужны крупных компаний и государственных учреждений. Только в этом году в Самаре был достроен и открылся "Дом правосудия", завершается строительство Шестого кассационного суда, который станет крупнейшим в стране. Теперь благодаря усилиям области и при участии ответственного бизнеса Дом архиерейского подворья обрел вторую жизнь.

"Здесь соединилась история нашего города, Самарской земли и будущее нашего региона, нашей страны и всего мира, — отметил Дмитрий Азаров на церемонии открытия офиса. — Компания "Линде инжиниринг" — это мировой лидер внедрения инновационных подходов в разных сферах. И я очень рад, что головной офис будет работать именно в Самаре".

Трудиться в головном российском офисе "Линде инжиниринг" в Самаре будут более 160 высококвалифицированных инженеров, при этом всего трое — иностранные специалисты, большинство — выпускники Самарского государственного технического университета. Им предстоит сопровождать проекты компании по всей России и в странах бывшего СССР.

"Благодаря тому, что наши ведущие вузы региона готовят высококвалифицированных специалистов, у компании есть возможность черпать новые таланты, а значит — смелее внедрять инновации и заглядывать в будущее, сохраняя традиции и профессиональный подход", — уверен Дмитрий Азаров.

Наряду с традиционными компетенциями в сфере авиационно-космической, машиностроительной отрасли, химии и нефтехимии, по мнению Губернатора, с помощью компании Линде регион сможет закрепить за собой еще одну очень важную компетенцию — инжиниринг. "Это направление крайне важное для нашего региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы имеем все возможности для того, чтобы обеспечить опережающее развитие Самарской области и всей страны".

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