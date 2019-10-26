В Приволжском районе задержали нетрезвого водителя

Во время несения службы на территории Приволжского района в пос. Ильмень инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Правоохранители остановили машину и при общении с водителем заметили, что от него исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения подтвердило факт употребления автомобилистом алкоголя.

При проверке личности автолюбителя полицейские установили, что 29-летний безработный местный житель был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения, по решению мирового судьи подвергнут наказанию в виде 200 часов обязательных работ и на два года лишен права управления транспортными средствами.

В ходе опроса водитель пояснил, что употребил спиртное в одном из местных кафе, после чего решил доехать до своего дома.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.