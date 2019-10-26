Дмитрию Азарову представили проект модернизации первичного звена здравоохранения региона

В субботу, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, которые проходят в Самарской области региональную стажировку. Резервисты, среди которых ведущие управленцы со всей страны, ознакомились с "точками роста" экономики и соцсферы губернии и предложили решения для тех областей, которые требуют дополнительного внимания.

Участники программы прибыли в губернию на этой неделе и во время первой встречи с главой региона определили ряд тем, над которыми им было бы интересно поработать совместно с самарской командой. Тогда резервисты отметили, что первичное звено здравоохранения — область, которая нуждается в модернизации по всей стране и предложили тщательным образом рассмотреть именно этот вопрос, чтобы с командой региона выработать ряд конкретных механизмов, которые в дальнейшем могут быть растиражированы на другие субъекты.

На сегодняшний день первичное звено здравоохранения в Самарской области представлено 56 лечебно-профилактическими учреждениями. Это 26 центральных районных больниц, 484 фельдшерско-акушерских пунктов, шесть фельдшерских пунктов, 138 офисов врачей общей практики, 55 домовых хозяйств. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, работает почти 7 тыс. врачей и более 11 тыс. средних медицинских работников.

Ознакомившись с работой местной системы здравоохранения, участники резерва отметили, что в последние годы в ней происходят значительные подвижки, в том числе, благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Только в этом году в его рамках в Самарской области возводится 14 ФАПов, в 2020 г. регион "прирастет" еще 18 фельдшерско-акушерскими пунктами. Кроме того, проводится большая работа по созданию офисов врачей общей практики, капитальному ремонту медучреждений и приобретению мобильных медицинских комплексов.

"Мы успели посетить медучреждения четырех районов области. Во время визита в микрорайон Южный город мы познакомились с женщиной, которая приехала к вам жить из Челябинской области. Мы ее спросили, насколько комфортно вам здесь жить. Женщина ответила: "Ну что вы, нет сравнений, намного лучше". Такая реакция показательная и очень важна", — рассказал один из участников программы.

Однако многие аспекты системы оказания первичной медицинской помощи нуждаются в перестройке. Это касается оптимизации управленческих процессов, эффективности обучения медперсонала, внедрения Lean и TQM технологий (технологий бережливого производства), повышения производительности труда. В этом отношении резервисты предложили брать пример с крупных промпредприятий, таких, как АвтоВАЗ, с работой которого они также успели ознакомиться. "Стажеры" поделились с главой региона тем, что автогигант произвел на них неизгладимое впечатление: в первую очередь их приятно удивила четкая и всеохватная система управления качеством и система рационального прохождения всех производственных и управленческих процессов. Эти наработки, по мнению резервистов, можно перенести и на социальную сферу.

Во время презентации проекта его авторы отметили, что если остановиться исключительно на модернизации материально-технической базы, серьезных изменений сфере это не принесет. Они предложили сконцентрировать усилия на развитии кадрового потенциала, интеграции разработок СамГМУ и практического звена здравоохранения, а также на взаимодействии региональных медучреждений с федеральным центром компетенций, формировании базы потребления лекарственных препаратов и синхронизации всех информационных систем.

Резервисты совместно с региональной командой определили "контрольные точки" реализации проекта. Так, краудсорсинг общественного мнения по теме первичного звена здравоохранения предложено провести до 15 декабря. Идеи, озвученные самарцами, лягут в основу предметных задач проекта. Работу по формированию базы потребления лекарств, в которой будут отражены реальные запросы населения на конкретные препараты и их объем, планируется завершить к началу следующего года. В текущем же году намечено провести вводный курс по системе TQM для руководящего звена медучреждений, а к концу 2020 г. запустить работу по внедрению этих технологий в ряд учреждений.

Предложения резервистов будут взяты в работу региональным минздравом. Ряд поручений министру здравоохранения Михаилу Ратманову глава региона дал уже в ходе сегодняшней встречи. В частности, Дмитрий Азаров поручил главе ведомства до конца следующей недели разработать форму, по которой будет проводиться сбор мнений жителей, проанализировать предложения самарских участников конкурса "Лидеры России", которые представляли на конкурсе свой опыт в области здравоохранения, и другие.

"Хочу вас поблагодарить за совместную работу, в ходе которой очень четко структурирована проблема и определены направления работы. Очень рад, что у нас есть возможность содержательно, по делу, по срокам обсудить, что мы делаем, какие шаги предпринимаем", — отметил в заключении беседы Дмитрий Азаров.