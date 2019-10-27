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Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл "Купол-Родники" — 88:83

ИЖЕВСК. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в матче Суперлиги БК "Самара" в Ижевске переиграл "Купол-Родники" — 88:83, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Незадолго до большого перерыва самарцы вели 16 очков (47:31). Но в начале третьей четверти ситуация на площадке кардинально изменилась, и к середине периода ижевчане уже вырвались вперед (52:55).

В заключительной десятиминутке "Самара" выступала в роли догоняющей. Не отпустив соперника далеко вперед, на последних минутах волжане усилиями Байдена Джаксена и Игоря Смыгина нанесла решающий удар.

88:83 — "Самара" по-прежнему идет без поражений. Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (18 очков), Владимир Пичкуров и Байден Джаксен (по 14 очков).

Следующий матч "Самара" проведет в рамках Кубка России: 30 октября в "МТЛ Арене" команда примет "Уфимец".

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