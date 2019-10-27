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Хоккей Спорт

"Ладья" уступила "Сарматам" в первом матче

ОРЕНБУРГ. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в первой игре Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" в Оренбурге "Ладья" обыграла "Сарматов", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первый период прошел под диктовку хозяев, они в четыре раза перебросали "Ладью", во многом этому способствовали две попытки игры в большинстве, но дивидендов это "Сарматам" не принесло.

На старте второй двадцатиминутки команды обменялись голами — сначала Дмитрий Семеновский вывел "Ладью" вперед, а затем Иван Уколов сравнял счет. В середине периода Тимофей Доба вновь вывел тольяттинцев вперед, но к концу периода "Сарматы" сравняли счет усилиями Тимура Касмуканова. Однако в следующей же смене капитан "Ладьи" Егор Быстров убежал один на один с вратарем и в третий раз вывел свою команду вперед в счете.

Начало третьего периода за "Сарматами" — Ярослав Сергиевский прорвался в зону "Ладьи" и бросил точно — 3:3. На последних минутах защитник тольяттинской команды Андрей Колягин получил удаление за выброс шайбы, которым хозяева и воспользовались, впервые в этом матче выйдя вперед в счете. Максима Махрин добил шайбу после броска Никиты Савельева, что принесло победу "Сарматам" — 4:3.

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